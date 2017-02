Nach US-Distanz zu Siedlungsbau Israel äußert sich zurückhaltend

Israelische Neubauten im Westjordanland (dpa / picture alliance / Iyad Al Hashlamoun)

Israels UNO-Botschafter Danon hat zurückhaltend auf die jüngsten Äußerungen der US-Regierung zum Ausbau jüdischer Siedlungen im Westjordanland reagiert.

Er wolle nicht von einer Kehrtwende Washingtons sprechen, aber das Thema sei dort sicher auf der Tagesordnung, sagte Danon in einem Radio-Interview. - Die neue US-Regierung hatte sich zuvor erstmals von der israelischen Siedlungspolitik distanziert und sie als mögliche Gefahr für die Nahost-Friedensbemühungen bezeichnet. Einem Sprecher zufolge will Präsident Trump darüber mit Israels Regierungschef Netanjahu sprechen, der Mitte des Monats zu einem Besuch in Washington erwartet wird.