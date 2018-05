Die syrische Hilfsorganisation Weißhelme will ihre Arbeit in dem Bürgerkriegsland trotz des angekündigten Finanzierungsstopps der USA weiterführen.

Man habe Projektverträge mit Organisationen aus der Türkei und aus Katar abgeschlossen, sagte der Weißhelme-Leiter al-Salah. Alle bislang unterzeichneten Projekte liefen zudem bis Vertragsende weiter. Der US-Sender CBS hatte zuvor berichtet, dass die US-Finanzierung syrischer Hilfsprogramme eingefroren sei. Seine Organisation finanziere sich zu gut einem Drittel aus den USA, teilte al-Salah mit. Deutschland hat die Weißhelme in den vergangenen zwei Jahren mit insgesamt zwölf Millionen Euro unterstützt, hieß es aus dem Außenministerium in Berlin. Pläne, die Unterstützung einzustellen, gebe es derzeit nicht.



Die Weißhelme retten seit 2013 Menschen nach Bombenangriffen in Syrien aus den Trümmern. 2016 bekam die Organisation für ihre Arbeit den Alternativen Nobelpreis verliehen.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.