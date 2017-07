Russland hat auf die vom US-Kongress beschlossene Verschärfung der Sanktionen gegen das Land reagiert.

Die US-Regierung wurde aufgefordert, zum 1. September einen Teil ihres diplomatischen Personals aus Moskau abzuziehen und zwar in dem Umfang, dass die Mitarbeiterzahl exakt der Stärke der russischen Vertreter in den USA entspreche. Zugleich wurde der US-Botschaft die Nutzung einer Residenz in der Nähe von Moskau vorerst untersagt.



Nach dem Repräsentantenhaus hatte in der Nacht auch der Senat in Washington die Verschärfung der Sanktionen gegen Russland gebilligt. Grund sind die Annexion der Krim und die mutmaßlichen russischen Hackerangriffe während des US-Präsidentschaftswahlkampfs im vergangenen Jahr.