Der Technologiekonzern Apple hat Großinvestitionen in den USA angekündigt.

Wie das Unternehmen im kalifornischen Cupertino mitteilte, sollen in den kommenden fünf Jahren 20.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Darüber hinaus wolle Apple eine weitere Konzernanlage, genannt Campus, bauen. Dazu würden insgesamt 30 Milliarden US-Dollar zusätzlich investiert, hieß es weiter. Die Ankündigung folgt auf die Steuerreform von US-Präsident Trump. Sie gesteht Unternehmen neben einer deutlichen Senkung der Körperschaftssteuer eine einmalige Steuervergünstigung für Gelder zu, die bislang im Ausland lagern.



Apple will nun über 250 Milliarden Dollar in die USA zurückholen, für die im Gegenzug lediglich 38 Milliarden Dollar Steuern anfallen.

