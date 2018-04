Stühle mit Klapppulten stehen hintereinander gereiht auf einem Innenhof. Darauf sitzen junge Frauen und Männer, sie lösen die Aufgaben, um an der Universität angenommen zu werden. Nur eine Frau sticht heraus: Jahantap Ahmadi. Sie sitzt im Schneidersitz auf dem sandigen Boden, ein Baby auf dem Schoß, die Prüfungsaufgaben in den Händen:

"Es war heiß. Ich habe mich also in den Schatten von einem Stuhl gesetzt, damit das Baby nicht in der prallen Sonne sein musste. Die Kleine hat sehr laut geweint. Ich hatte schon Angst, dass die Lehrer ihre Geduld mit mir verlieren würden und mich rauswerfen würden, weil ich die anderen Studenten würde. Also habe ich mein Baby gestillt und gleichzeitig versucht, die Fragen von der Aufnahmeprüfung zu beantworten."

"Ich bin unglaublich stolz auf meine Frau"

Jahantap Ahmadi hatte keine Ahnung, dass einer der Professoren ein Foto von ihr gemacht hat, geschweige denn, dass es dann in sämtlichen Sozialen Netzwerken zu sehen war:

"Mein Bruder arbeitet in Kabul bei der Regierung und hat mir erzählt, dass er mich auf Facebook gesehen hat. Ich hatte Angst, dass meine Familie verärgert sein könnte, wenn sie mich überall auf dem Foto sehen würden."

Jahantap aber hat Glück mit ihrer Familie, vor allem ihr Ehemann unterstützt sie dabei, sich weiter zu bilden:

"Ich bin unglaublich stolz auf meine Frau. In der einen Hand hält sie unser Baby, in der anderen die Unterlagen für die Aufnahmeprüfung. Ich bin sehr glücklich."

Mehr als zehn Stunden hatte die junge Mutter zuvor in einem Bus gesessen, über staubig-stolprige Straßen, zusammen mit ihrer zwei Monate alten Tochter. Jahantap Ahmadi kommt aus einem abgelegenen Dorf in Zentralafghanistan. Die Prüfung hat sie in der Provinzhauptstadt Nili abgelegt – und bestanden. Zuhause haben die anderen beiden Kinder und ihr Ehemann gewartet:

"Meine Frau konnte nicht zur Uni, weil wir kein Geld hatten und weil die Uni viel zu weit weg ist. Sie war sehr aufgebracht deswegen, ich auch! Frauen sollen doch studieren können. Ist doch egal, ob man ein Mann oder eine Frau ist. Es ist falsch, den Frauen ihre Rechte vor zu enthalten.

"Mädchen haben kein einfaches Leben in Afghanistan."

Im letzten Jahr haben dreieinhalb Millionen Kinder gar keine Schule besucht in Afghanistan, drei Viertel davon sind Mädchen, steht in einem aktuellen Bericht der Vereinten Nationen. Jahantap Ahmadi:

"Mädchen haben kein einfaches Leben in Afghanistan. Viele hier sind arm, können weder lesen noch schreiben."

Jahantaps Geschichte ist eine absolute Ausnahme. Als ihr Foto durch die Sozialen Medien ging, haben Menschen für sie Spenden gesammelt. Politiker sind auf den Zug aufgesprungen: Nun erhält Jahantap einen Platz an der renommierten Kabuler Universität und kann dort Wirtschaft studieren. Außerdem wird ihr eine Wohnung gestellt in der Hauptstadt. Jahantap möchte sich nach ihrem Studium dafür revanchieren:

"Ich möchte, dass alle meine Kinder in die Schule gehen können, damit sie eine gute Ausbildung haben und ein besseres Leben führen können. Auch möchte ich für meine Leute im Dorf etwas tun, vor allem für die Frauen dort."