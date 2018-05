Nach Vorfall in Ellwangen

Der Asylsuchende aus Togo, der in Ellwangen festgenommen wurde, geht juristisch gegen seine drohende Abschiebung nach Italien vor.

Sein Anwalt nannte das Vorgehen der Behörden rechtswidrig, da nun Deutschland für das Asylverfahren des Togoers zuständig sei. Demnach hatte der 23-Jährige bereits im vergangenen September einen Bescheid über seine Rückführung nach Italien erhalten. Dagegen habe er vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart geklagt, erklärte sein Anwalt. Bis zur Entscheidung genieße sein Mandant vorläufigen Rechtsschutz. Nach Angaben des Gerichts ist ein Eilantrag des Mannes gegen seine Rückführung bereits abgelehnt worden.



In der Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen hatten Mitbewohner versucht, die Abschiebung des Togoers gewaltsam zu verhindern. Sieben Flüchtlinge kamen in Untersuchungshaft.

