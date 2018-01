Nach dem Votum des SPD-Sonderparteitags für Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU wollen die drei Parteien zügig Gespräche über eine Regierungsbildung aufnehmen. Heute Abend ist ein Treffen von Bundeskanzlerin Merkel und CSU-Chef Seehofer mit dem SPD-Vorsitzenden Schulz in Berlin geplant.

Die SPD-Bundestagsfraktion kommt am Vormittag zusammen. Die Union will am Nachmittag gemeinsam ihre Verhandlungsstrategie abstimmen. Das CSU-Präsidium lehnt SPD-Forderungen nach einer Nachbesserung der Sondierungsergebnisse ab. Das teilte Seehofer nach einer Sitzung des Gremiums am Abend in München mit. Wenn jetzt jede Partei beginne, Themen aufzulisten, über die noch nachverhandelt werden müsse, werde die Sache schwer gefährdet. Auch führende CDU-Politiker sprachen sich gegen Nachbesserungen aus.



Merkel sagte am Abend in Berlin, den Christdemokraten sei es wichtig, dass Deutschland eine stabile Regierung bekomme. Grundlage der Koalitionsverhandlungen sei das Sondierungspapier. Es sei aber noch eine Vielzahl von Detailfragen zu klären. Schulz erklärte nach dem Parteitag, es werde harte Verhandlungen geben. Von den 642 Delegierten stimmten bei dem Treffen in Bonn 362 für das Vorhaben. Juso-Chef Kühnert kündigte weiteren Widerstand gegen eine neue Große Koalition an.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.