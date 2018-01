Führende Politiker von CDU und CSU haben die SPD-Forderung nach einer Nachbesserung der Sondierungsergebnisse abgelehnt.

Der CSU-Vorsitzende Seehofer sagte in München, er sehe da keine Möglichkeit. Man habe hinreichend erklärt, dass die Grundlage für die Koalitionsverhandlungen die Sondierungsergebnisse seien. Ähnlich äußerten sich der hessische Ministerpräsident Bouffier von der CDU und die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Klöckner. Bundeskanzlerin Merkel zeigte sich zurückhaltender. Den Christdemokraten sei wichtig, dass Deutschland eine stabile Regierung bekomme, sagte Merkel in Berlin. Grundlage der Koalitionsverhandlungen sei das Sondierungspapier. Es sei aber noch eine Vielzahl von Detailfragen zu klären.



SPD-Chef Schulz sagte, es werde harte Gespräche mit CDU und CSU geben. Von den 642 Delegierten votierten auf dem Sonderparteitag der Sozialdemokraten in Bonn 362 für Koalitionsverhandlungen. Juso-Chef Kühnert kündigte weiteren Widerstand gegen eine neue Große Koalition an.

