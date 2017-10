Sachsens Ministerpräsident Tillich hat seinen Rücktritt angekündigt.

Er werde sein Amt im Dezember in jüngere Hände übergeben, sagte der CDU-Politiker in Dresden. Für eine gute Zukunft Sachsens seien neue Antworten notwendig. Dafür brauche es neue und frische Kraft.



Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zieht der 58-Jährige damit die Konsequenz aus dem schwachen Abschneiden der sächsischen CDU bei der Bundestagswahl. Als Nachfolger im Gespräch sei der 42-jährige Generalsekretär des Landesverbands, Kretschmer.



Tillich ist seit Mai 2008 Regierungschef in Sachsen.