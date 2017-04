Jetzt rollt der Ball also wieder. Keine 24 Stunden nach dem Sprengstoffanschlag gestern Abend, müssen die Spieler von Borussia Dortmund und dem AS Monaco wieder ihrem Beruf nachgehen, sollen Zuschauer ein Fußball-Spiel genießen, als sei nichts gewesen. Hauptsache, der Ball und ja, auch das Geld, rollt wieder im hochkommerziellen Betrieb, den die Champions League nun einmal darstellt. Diese Haltung war vielerorts zu hören: Sind zwei Verletzte nicht genug, um einmal inne zu halten?



Vor allem, weil man damit natürlich auch die Fans und Zuschauer ein stückweit zwingt, zum Spiel zu kommen. Getreu dem Motto: Ich habe zwar ein ungutes Gefühl, aber was wäre das für ein Zeichen, wenn ich fernbleiben würde?



Spätestens die Nachrichten aus Karlsruhe, von der Bundesanwaltschaft, dass man eben von einem terroristischen Hintergrund mit realen Tötungsabsichten ausgehe, zeigen, dass es sich um eine neue Dimension handelt.



Und unabhängig von den Hintergründen der Tat, sprich terroristisch, mit einem islamistischen Motiv oder von anderen Gruppierungen ausgeübt, ist das Kalkül identisch: größtmöglich Aufmerksamkeit. Dieses Ziel wurde erreicht. Menschen umzubringen, dagegen nicht. Zum Glück – aber es hätte soweit kommen können.

Leben mit einer latenten Unsicherheit

Doch es sind gerade diese Tötungsabsichten, die die Entscheidung zu einer Prüfung machen. Natürlich: Niemand darf dabei fahrlässig oder leichtfertig handeln und ein Spiel einfach ansetzen. Auch nicht aus gut gemeinten Motiven. Eine 100-prozentige Sicherheit, das ist heutzutage fast schon eine Binse, gibt es nie. Und durch die Terroranschläge in Berlin, aber auch jüngst in Stockholm, mussten wir lernen, dass auch Weihnachtsmärkte und Fußgängerzonen gefährdete Bereiche werden können. Dieses Wissens und die damit verbundene Reflexion, dass es eben auch jedes Fußballspiel oder gar die Anreise dorthin treffen könnte, verdrängen wir im Alltag.



Diese latente Gefahr, sie ist aber nun einmal da, dies verdeutlicht uns der gestrige Anschlag eindrücklich. Aber nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden gab es aktuell keine Gefährdungslage, die rechtfertige, dass das Nachholspiel abgesagt werden müsste. Dabei ist so etwas schon geschehen, beispielsweise beim Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande im November 2015, wenige Tage nach dem Terroranschlag in Paris auf das Stade de France.



Und daher war es richtig, dass das Spiel nun angepfiffen wurde. Und das hat nichts mit der geforderten Professionalität von Spielern zu tun, einem engen Terminkalender oder irgendwelchen kommerziellen Absichten, sondern schlichtweg mit dem Willen, vor dem oder den Tätern nicht einzuknicken. Denn sie wollen genaue diese offene, freie Gesellschaft treffen.



Ja, Freiheit hieße auch, sich entscheiden zu können. Beispielsweise heute Abend nicht zu spielen, nicht ins Stadion zu gehen. Diese Option muss es immer geben. Aber dass man sich zu diesem schweren Schritt entschlossen hat, dass Fußball-Fans untereinander Solidarität zeigen, dass Volksvertreter extra anreisen und Zuschauer gekommen sind, demonstriert eine gewisse Stärke. Dass wir uns diese Offenheit bewahren, auch wenn sie verletzlich ist, zeichnet eben unsere Gesellschaft aus. Genauso wie ein Gemeinschaftsgefühl im Stadion – auch oder gerade unmittelbar nach so einem Anschlag.

Moritz Küpper (Deutschlandradio / Bettina Straub)Moritz Küpper, Jahrgang 1980, studierte Politik- und Kommunikationswissenschaften und Volkswirtschaftslehre in München und Washington, D.C. und besuchte die Deutsche Journalistenschule. Er promovierte an der Universität Bonn und arbeitete als Redakteur bei Capital, in der Online-Redaktion des Deutschlandradios sowie der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Seit 2015 ist er als Deutschlandradio-Landeskorrespondent in Nordrhein-Westfalen tätig.