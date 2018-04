Die Deutsche Post plant offenbar ein neues Einstellungsprogramm, um Nachwuchsprobleme zu lösen.

Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, will die Post Schulabgängern anbieten, direkt als Zusteller zu arbeiten - ohne die klassische Ausbildung. Bisher müssen Briefträger zwei Jahre Ausbildung machen, zur "Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienste". In Zukunft könnten drei Monate Schulung und ein interner Wissenstest reichen, um dann "zertifizierter Zusteller" zu werden. Vorteil für die Neulinge: Sie sollen von Anfang an das Einstiegsgehalt eines Zustellers bekommen und nicht nur eine Ausbildungsvergütung. Das wären einige hundert Euro Unterschied.



Die Gewerkschaften sind dem Bericht zufolge gegen die Pläne: Sie sprechen von einer Schmalspur-Qualifikation und befürchten, dass die Postboten-Ausbildung ganz abgeschafft wird. Bisher verweigert daher der Betriebsrat seine Zustimmung.

