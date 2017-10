US-Präsident Trump hält als Alternative zum Freihandelsabkommen Nafta auch separate Verträge mit Kanada und Mexiko für möglich.

Das sagte er nach Beratungen mit Kanadas Premierminister Trudeau über eine Neugestaltung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens. Trudeau sprach in Washington von schwierigen Verhandlungen. Er bleibe aber optimistisch, weil er wisse, dass die Vereinbarung Millionen Bürgern in Kanada, den USA und Mexiko nutze. - Nafta trat 1994 in Kraft. Trump hat damit gedroht aus dem Abkommen auszusteigen, sollten sich die Bedingungen für die USA nicht verbessern.