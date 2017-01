Naher Osten Netanjahu sendet Friedensbotschaft an Iraner - und kritisiert Teheran

"Werde mit Trump über Bedrohung aus Teheran sprechen": Israels Ministerpräsident Netanjahu. (dpa / Dan Balilty)

Israels Regierungschef Netanjahu hat eine Friedensbotschaft an das iranische Volk gerichtet, dies zugleich jedoch mit abermals scharfer Kritik an der Führung in Teheran verbunden.

Beide Völker könnten für eine friedlichere und hoffnungsvolle Zukunft zusammenarbeiten, schrieb Netanjahu auf Facebook. Er wisse, dass die Iraner es vorziehen würden, ohne Angst zu leben. Tragischerweise aber lebten die Menschen dort -Zitat- gefesselt durch eine theokratische Tyrannei.



Zugleich kündigte Netanjahu an, mit der neuen US-Regierung darüber zu sprechen, wie man einer Bedrohung durch Teheran entgegentreten könne. Israels Ministerpräsident wirft dem Iran vor, ungeachtet der Einigung im Atomstreit weiter heimlich nach Kernwaffen zu streben und Israel existenziell zu bedrohen. US-Präsident Trump hatte das Abkommen im Wahlkampf kritisiert und Neuverhandlungen angekündigt.