Angesichts der militärischen Konfrontation zwischen Israel und dem Iran wächst die Sorge vor einer Eskalation der Spannungen im Nahen Osten.

Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland riefen beide Seiten zur Besonnenheit und Deeskalation auf. Die US-Regierung erklärte, man verurteile die iranischen Raketenangriffe auf die Golanhöhen und unterstütze das israelische Recht auf Selbstverteidigung. Israel wirft dem Iran vor, in der Nacht von Syrien aus Militärposten auf den Golanhöhen mit Raketen angegriffen zu haben. Die israelische Luftwaffe attackierte daraufhin iranische Ziele in Syrien. Nach Angaben von Aktivisten wurden dabei mindestens 23 Menschen getötet.



Der israelische Verteidigungsminister Lieberman sagte in Tel Aviv, er hoffe, dass dieses Kapitel beendet sei und jeder die Botschaft verstanden habe. Vom Iran gab es bisher noch keine Reaktion.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.