Der Iran ist nach den Worten von Präsident Rohani zu einer Beruhigung der politischen Lage im Nahen und Mittleren Osten bereit.

Man wolle keine Spannungen, sagte er bei einer Militärparade in Teheran. Sein Land greife niemanden an, es verteidige aber konsequent seine Grenzen. Kritik übte Rohani an Saudi-Arabien. Mit Blick auf die westlichen Waffenlieferungen an das Land führte er aus, Stärke könne man sich nicht vom Ausland ausleihen, Stärke habe man durch die Unterstützung des eigenen Volkes. - Saudi-Arabien und der Iran konkurrieren seit Jahren um die Vorherrschaft in der Region.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.