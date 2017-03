Bundesarbeitsministerin Nahles hat von der Union gefordert, den Gesetzentwurf zur Teilzeit anzunehmen.

Die SPD-Politikerin sagte der "Welt am Sonntag", neben dem Recht auf Teilzeit brauche man ein Recht, aus der Teilzeit wieder in die vorherige Arbeitszeit zurückzukehren. Ihren Angaben zufolge können 750.000 Beschäftigte ihren Wunsch nach mehr Arbeit nicht realisieren. Betroffen seien vor allem Frauen, denn 80 Prozent der Teilzeitbeschäftigten seien weiblich, betonte Nahles. Die Männerriege von CDU und CSU im Kabinett müsse sich in dieser Frage bewegen.