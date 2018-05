Die SPD-Vorsitzende Nahles dringt darauf, die Hersteller von Dieselfahrzeugen auf technische Nachrüstungen zu verpflichten.

Nahles sagte der "Passauer Neuen Presse", Software-Nachrüstungen reichten nicht aus. Vielmehr müsse die Hardware von Fahrzeugen der Euro 5 und Euro 6-Klasse auf Kosten der Hersteller verbessert werden. Andernfalls werde das Vertrauen der Verbraucher in den Diesel weiter schwinden. Nahles führte neue Erkenntnisse des Bundesverkehrsministeriums an, wonach technische Nachrüstungen machbar und wirtschaftlich sinnvoll seien.



Mit ihrer Forderung befindet sich Nahles auf einer Linie mit Bundesumweltministerin Schulze, ebenfalls SPD. Bundesverkehrsminister Scheuer von der CSU hatte zuletzt rechtliche und technische Bedenken gegen den nachträglichen Einbau von Abgasreinigungssystemen in ältere Diesel-Fahrzeuge geltend gemacht.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.