Die Sozialdemokraten haben für die neue Legislaturperiode einen harten Oppositionskurs angekündigt.

Fraktionschefin Nahles sagte am Rande der konstituierenden Sitzung des Bundestages in Berlin, die Sozialdemokraten sähen sich nicht in einer Konkurrenz zur AfD in der Opposition. Hauptgegner sei die künftige Regierung. Die SPD hatte zu Beginn der Sitzung die bisherige Politik der Union scharf kritisiert. Der parlamentarische Fraktionsgeschäftsführer Schneider warf Bundeskanzlerin Merkel vor, sie habe mit ihrem Politik-Stil zum Erfolg der rechtspopulistischen AfD beigetragen.