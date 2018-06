SPD-Chefin Nahles hat Bundesinnenminister Seehofer wegen seiner Haltung im Asylstreit als "Gefahr für Europa" bezeichnet. Nahles sagte auf dem Parteitag der nordrhein-westfälischen SPD in Bochum, man werde nicht zulassen, was die CSU an Alleingängen vorschlage. Die CSU trage mit Bundeskanzlerin Merkel einen Machtkampf aus und ordne dem alles unter.

Das Land habe aber mehr verdient als ein bisschen Seehofer- und Söder-Gezanke: "Auch andere Bundesländer haben Landtagswahlen, aber nehmen dafür nicht das ganz Land in Geiselhaft." In Bayern wird im Herbst ein neues Parlament gewählt.



Hintergrund von Nahles' Äußerungen ist der Streit zwischen CDU und CSU, in dem es anfangs nur um die Frage ging, welche Flüchtlinge an der deutschen Grenze abgewiesen werden sollen. Seehofer plant, von Juli an all diejenigen nicht mehr ins Land zu lassen, die in einem anderen EU-Staat erfasst sind. Bundeskanzlerin Merkel lehnt dieses Vorgehen ab. Sie will morgen auf einem Treffen zahlreicher EU-Staaten die Chancen für bilaterale Abkommen ausloten, auf deren Basis die beteiligten Staaten Flüchtlinge zurücknehmen. Allerdings nehmen nicht alle EU-Mitglieder teil, so etwa die Visegrad-Gruppe mit Polen, Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Auch in anderen Ländern wie den Niederlanden gibt es Skepsis gegenüber Merkels Vorstellungen.



Die AfD Bayern ging auf Seehofers Äußerung ein, die EU "wachgeküsst" zu haben. In einem Tweet heißt es, ohne die AfD gebe es weder einen Politikwechsel noch eine echte Opposition. Erst die AfD habe es geschafft, in Deutschland und der EU eine neue Diskussionskultur einzuführen.



Unabhängig von der Flüchtlingspolitik dreht sich der Streit zwischen CDU und CSU inzwischen auch um die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin, die in Artikel 65 Grundgesetz geregelt ist. Merkel hat klargestellt, dass sie bereit wäre, davon Gebrauch zu machen, sollte es zu keiner Einigung in der Union kommen. Seehofer warnte Merkel mehrfach vor einem solchen Schritt. Im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" betonte er heute nochmals, sich auch dadurch nicht von seinen Plänen abbringen zu lassen.



Die Grünen forderten den Innenminister auf, endlich seinen angekündigten Plan für die Asylpolitik vorzulegen. Die Bundestagsfraktion veröffentlichte einen Fragenkatalog für die bevorstehende nächste Fragenstunde im Bundestag. In der Einleitung zu den insgesamt 19 Fragen heißt es, Deutschland stecke in einer veritablen Regierungskrise. Durch ihr - Zitat - "absolut unverantwortliches Vorgehen" riskierten die CSU und der Innenminister auch den Zusammenhalt der Europäischen Union. Auch Juso-Chef Kühnert twitterte, heute sei der 105. Tag seit Ankündigung des Masterplans - und ebenso der 105. Tag ohne Vorliegen dieses Plans.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.