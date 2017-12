SPD-Fraktionschefin Nahles ist unzufrieden mit dem Zustand ihrer Partei. In einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" warnte sie die Sozialdemokraten davor, die eigene Lage schönzureden und sich vor Regierungsverantwortung zu drücken. Die SPD müsse schwer aufpassen, dass sie ihre eigene Identität noch durchbuchstabieren könne.

Nahles führte aus, manche folgten dieser Sehnsucht nach einer bequemen Nische, in der die SPD machen könne, was sie wolle. Das funktioniere aber nicht. "Wir sollten es uns nicht zu einfach machen", warnte die Fraktionschefin. Zu den Genen ihrer Partei gehöre neben der Solidarität auch, dass man sich an Arbeit und Leistung orientiere und nicht nur an staatlicher Umverteilung wie die Linkspartei. Die SPD müsse auch ein Angebot an Leistungsträger machen, verlangte Nahles.



Die Fraktionschefin fordert ihre Partei dazu auf, die Schuld für die eigene Lage nicht bei Bundeskanzlerin Merkel zu suchen: "Nach dieser Logik brauchten wir ja nur abzuwarten, bis Merkel weg ist - und schon ginge es uns automatisch besser. Das wäre naiv."



Vertreter von CDU, CSU und SPD hatten sich Mitte der Woche getroffen, um Termine und Themen für die Sondierungen im Januar zu besprechen. Die erste Gesprächsrunde soll am 7. Januar stattfinden. Zwei Wochen später will die SPD bei einem Parteitag dann darüber entscheiden, ob sie Koalitionsverhandlungen mit den Unionsparteien aufnimmt.

