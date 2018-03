Palästinenserpräsident Abbas hat einen Eklat im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten ausgelöst.

In einer Rede in Ramallah bezeichnete Abbas den US-Botschafter in Israel als "Siedler" und "Hundesohn". Botschafter Friedman ist ein entschiedener Befürworter des Ausbaus jüdischer Siedlungen im von Israel besetzten Westjordanland. Das Weiße Haus verwahrte sich gegen derartige Beschimpfungen.



Das Verhältnis zwischen den Palästinensern und den USA ist ohnehin durch die Entscheidung von Präsident Trump belastet, Jerusalem als Hauptstadt Israels und die US-Botschaft dorthin zu verlegen.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.