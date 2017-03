Palästinenserpräsident Abbas hat sich für eine aktivere Rolle Deutschlands im Nahost-Friedensprozess ausgesprochen.

Die Bundesrepublik habe gute Beziehungen zu Israel und den Palästinensern und könne deshalb eine Vermittlerrolle einnehmen, sagte Abbas in Berlin auf einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung. Den fortgesetzten Bau jüdischer Siedlungen im Westjordanland wertete er als Indiz für eine Abkehr Israels von der Zwei-Staaten-Lösung. Am Ende bliebe kein Platz mehr für einen palästinensischen Staat an der Seite Israels.



Abbas trifft heute Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Gabriel.