Luxemburgs Außenminister Asselborn hat sich dafür ausgesprochen, Palästina als Staat anzuerkennen.

Die Europäer müssten zeigen, dass auch die Palästinenser ein Recht auf ihren eigenen Staat hätten, sagte Asselborn der "Süddeutschen Zeitung". Wenn Frankreich mit der Anerkennung Palästinas vorangehen würde, würden weitere Staaten folgen, auch Luxemburg. Asselborn bemängelte, dass es in der EU keine einheitliche Linie gebe. Das mache es derzeit unmöglich, eine aktive Nahost-Politik zu gestalten.



Palästinenserpräsident Abbas wird am 22. Januar zu einem Gespräch mit den Außenministern der EU-Länder in Brüssel erwartet.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.