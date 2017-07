Mit Blick auf die neuen Spannungen im Nahen Osten hat das Auswärtige Amt an alle Beteiligten appelliert, zu einer Deeskalation beizutragen.

Dazu sei es dringend nötig, Gesprächskanäle nicht abreißen zu lassen, heißt es in einer in Berlin veröffentlichten Erklärung. Man dürfe nicht denjenigen das Wort überlassen, die zur Gewalt aufriefen oder diese in Kauf nähmen. Das Auswärtige Amt verurteile die heimtückische Ermordung von drei Mitgliedern einer israelischen Familie im besetzten Westjordanland. Ein Palästinenser hatte die Siedler gestern erstochen. Zuvor waren bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der israelischen Polizei drei Palästinenser getötet worden.



Palästinenserpräsident Abbas brach bis auf weiteres alle offiziellen Kontakte zwischen der Autonomiebehörde und Israel ab. Regierungschef Netanjahu kritsierte dies und betonte, damit säge Abbas an dem Ast, auf dem er sitze.