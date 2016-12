Nahost Bennett hält Vision einer Zweistaatenlösung für beendet

Bildungsminister Bennett neben Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu (AFP / ABIR SULTAN)

Israels Bildungsminister Bennett hält die Debatte über einen unabhängigen Palästinenserstaat unter dem künftigen US-Präsidenten Trump für beendet.

Am 20. Januar, dem Tag von Trumps Vereidigung, werde man das Thema Palästina von der Tagesordnung nehmen, sagte Bennett in Tel Aviv. Der scheidende US-Außenminister Kerry habe vielleicht gute Absichten, doch seine Politik sei völlig losgelöst von der Realität. - Kerry hatte gestern in einer Grundsatzrede die Siedlungspolitik Israels kritisiert und die Zweistaatenlösung als einzigen Weg zu einem dauerhaften Nahost-Frieden bezeichnet. Bundesaußenminister Steinmeier nannte die Äußerungen Mahnung und Auftrag zugleich.