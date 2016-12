Nahost Britische Premierministerin May kritisiert US-Haltung zu Israel

Die britische Premierministerin Theresa May. (dpa / picture alliance / Alexey Vitvitsky)

Großbritannien hat sich von der Haltung der USA gegenüber Israel distanziert.

Ein Sprecher von Premierministerin May sagte, die britische Regierung glaube nicht, dass es angemessen sei, die Zusammensetzung der demokratisch gewählten Regierung eines Alliierten anzugreifen. Es sei falsch, sich in einem solch komplexen Konflikt wie demjenigen im Nahen Osten nur auf die Kontroverse um den israelischen Siedlungsbau in palästinensischen Gebieten zu fokussieren.



US-Außenminister Kerry hatte gestern die Siedlungspolitik der israelischen Regierung kritisiert. Er sagte, die Koalition unter Ministerpräsident Netanjahu sei die am stärksten rechtsgerichtete Regierung in der Geschichte des Landes.



In einer Reaktion des US-Außenministeriums hieß es, man sei überrascht über die Stellungnahme aus London.