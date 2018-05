Bei erneuten Konfrontationen mit israelischen Soldaten ist an der Grenze zum Gazastreifen ein Palästinenser erschossen worden.

Mehr als 700 hätten Verletzungen erlitten, fast 150 durch Schüsse, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Gaza-Stadt. Nach Angaben der israelischen Armee beteiligten sich etwa 15.000 Palästinenser an den Protesten. Dabei seien Rohrbomben und Granaten auf israelische Soldaten geworfen, Reifen verbrannt und Sicherheitsinfrastruktur beschädigt worden.



Seit Ende März sind damit bei Auseinandersetzungen an der Gaza-Grenze mehr als 50 Palästinenser getötet und Tausende verletzt worden. Hintergrund ist der 70. Jahrestag der Gründung Israels. Mit den Protestaktion fordern die Menschen ein Recht auf Rückkehr in das heutige israelische Staatsgebiet. Israel lehnt das ab.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.