UNO-Generalsekretär Guterres hat sich besorgt über die Gewalt im Gazastreifen gezeigt.

Die Ausschreitungen verdeutlichten, dass eine politische Lösung des Konflikts unabdingbar sei, sagte Guterres in Wien. Er fügte hinzu, es gebe keinen Plan B zur Zwei-Staaten-Lösung. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini rief alle Seiten zu Zurückhaltung auf. Israel müsse das Recht auf friedliche Proteste und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beim Einsatz von Gewalt respektieren. Zudem müssten die Palästinenserorganisationen für gewaltfreie Demonstrationen sorgen, sagte Mogherini in Brüssel. Ähnlich äußerte sich eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin.



Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza kamen bei den Protesten im Gazastreifen an der Grenze zu Israel mindestens 52 Palästinenser ums Leben, mehr als 1.200 Demonstranten wurden von israelischen Soldaten durch Schüsse verletzt. Der UNO-Menschenrechtskommissar al-Hussein forderte Israel auf, den Schießbefehl für seine Truppen aufzuheben. Ausgelöst wurden die Proteste durch die Einweihung der US-Botschaft in Jerusalem. Präsident Trump hatte im Dezember Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt und entschieden, die Vertretung von Tel Aviv dorthin zu verlegen.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.