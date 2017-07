Israel hat die palästinensische Führung aufgefordert, die angespannte Situation nach den gestrigen Unruhen zu entschärfen.

Die Verantwortlichen müssten zur Ruhe aufrufen, sagte ein Sprecher von Regierungschef Netanjahu. Wenn Palästinenserpräsident Abbas nun die Kontakte zu Israel abbreche, säge er an dem Ast, auf dem er sitze. Die Palästinensische Autonomiebehörde hatte das Einfrieren der Beziehungen zu Israel mit den verschärften Kontrollen am Jerusalemer Tempelberg begründet. Die offiziellen Kontakte würden erst wieder aufgenommen, wenn Israel die Sicherheitsmaßnahmen aufhebe, erklärte Abbas.



Gestern waren bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der israelischen Polizei drei Palästinenser getötet worden. In einer jüdischen Siedlung im Westjordanland erstach ein Palästinenser anschließend drei Israelis.