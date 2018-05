Einen Tag nach einer erneuten Konfrontation zwischen israelischen Soldaten und Palästinensern hat Israel einen Grenzübergang zum Gazastreifen geschlossen.

Der Kontrollpunkt Kerem Schalom bleibe gesperrt, bis Schäden repariert seien, teilte die israelische Armee mit. Ausgenommen ist demnach eine Öffnung des Übergangs für humanitäre Angelegenheiten.



Bei Ausschreitungen an der Grenze zum Gazastreifen war gestern erneut ein Palästinenser erschossen worden. Nach Angaben der israelischen Armee hatten sich etwa 15.000 Menschen an den Protesten beteiligt. Ein Anlass ist die Gründung Israels vor 70 Jahren, die am Montag offiziell begangen wird. Mit den Protestaktion fordern die Palästinenser ein Recht auf Rückkehr in das heutige israelische Staatsgebiet. Israel lehnt das ab.

