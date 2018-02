Die israelische Luftwaffe hat nach Militärangaben großangelegte Angriffe auf Ziele in Syrien geflogen.

In einer Erklärung der Streitkräfte heißt es, die Aktion habe der syrischen Luftverteidigung und iranischen Stellungen gegolten. Insgesamt seien es zwölf Ziele gewesen. Die syrische Armee habe Raketen eingesetzt. Daher sei in Nordisrael Alarm gegeben worden. Zuvor hatte das israelische Militär mitgeteilt, dass ein Kampfflugzeug vom Typ F-16 durch die syrische Luftabwehr abgeschossen worden sei. Die Piloten hätten sich mit Schleudersitzen retten können und seien in Sicherheit. Die Maschine habe eine iranische Flugkontrollstation in Syrien angegriffen, die eine Drohne gestartet und in den israelischen Luftraum geschickt habe. Die Drohne sei abgeschossen worden.



Auf syrischer Seite war von einer Aggression Israels die Rede. Bei Angriffen seien Soldaten getötet oder verletzt worden. Außerdem hieß es, die syrische Luftabwehr habe mehr als ein Flugzeug getroffen. Die israelische Armee wies diese Angaben zurück.

