Israel will nur unter Bedingungen Verhandlungen mit einer palästinensischen Einheitsregierung unter Beteiligung der Hamas führen.

In einer Regierungserklärung nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts in Jerusalem hieß es, die Hamas müsse Israel anerkennen, auf Gewalt verzichten und entwaffnet werden. Außerdem solle die radikal-islamische Organisation ihre Beziehungen zum Iran aufkündigen. Ein weiterer Punkt sei die Freilassung von drei im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Zivilisten sowie die Übergabe von zwei getöteten Soldaten. Ein Hamas-Sprecher wies die Forderungen als Einmischung in innere Angelegenheiten zurück.



Unter ägyptischer Vermittlung hatten die Fatah von Palästinenserpräsident Abbas und die Hamas kürzlich vereinbart, zum 1. Dezember eine Einheitsregierung zu bilden.