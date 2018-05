Bei Vergeltungsangriffen Israels auf mutmaßliche iranische Stellungen in Syrien sollen mehr als 20 Menschen getötet worden sein. Von Syrien aus waren zuvor israelische Militärposten auf den Golanhöhen mit Raketen beschosssen worden. Russland rief Israel und den Iran zu Zurückhaltung und Deeskalation auf.

In Moskau sprach der stellvertretende Außenminister Bogdanow von einer sehr beunruhigenden Situation. Zugleich erklärte er, seine Regierung werde sich weiter um eine Entspannung der Lage bemühen.



Israel wirft dem Iran vor, in der Nacht von Syrien aus Militärposten auf den Golanhöhen mit Raketen angegriffen zu haben. Die israelische Luftwaffe attackierte daraufhin iranische Ziele in Syrien. Nach Angaben von Aktivisten wurden dabei mindestens 23 Menschen getötet.



Russland pflegt in dem Konflikt Kontakte zu beiden Seiten. Gestern hatte Präsident Putin den israelischen Regierungschef Netanjahu im Kreml empfangen. Gleichzeitig ist Moskau - ebenso wie Teheran - Schutzmacht des syrischen Machthabers Assad. - Die USA sehen sich durch die jüngste Entwicklung in ihrer Entscheidung bestätigt, das Atomabkommen mit dem Iran aufzukündigen. Aus dem Weißen Haus in Washington hieß es, die Angriffe auf israelische Armeeposten belegten, dass man dem Regime in Teheran nicht trauen könne.

