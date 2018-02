Die israelische Luftwaffe hat zahlreiche Angriffe auf Ziele in Syrien geflogen.

In einer Erklärung der Armee heißt es, die Attacken hätten der syrischen Luftverteidigung und iranischen Stellungen in dem Land gegolten. Den Angaben zufolge wurde während der Einsätze ein israelisches Kampfflugzeug vom Typ F-16 vermutlich von der syrischen Luftabwehr abgeschossen. Die Maschine stürzte demnach im Norden Israels ab. Die Piloten hätten sich mit Schleudersitzen retten können, einer von ihnen sei allerdings schwer verletzt.



Die israelische Armee reagierte mit den Luftangriffen nach eigener Darstellung auf eine Drohne, die von einer iranischen Stellung in Syrien aus auf israelisches Gebiet gesteuert worden sei. Sie wurde dort abgeschossen. Ein Sprecher der iranischen Revolutionsgarden wies diese Angaben als "Lügen" zurück.



Die syrische Regierung sprach von einer Aggression Israels. Bei den Angriffen seien mehrere Soldaten getötet oder verletzt worden. Das russische Außenministerium äußerte sich besorgt und warnte vor einer Eskalation in Syrien.

