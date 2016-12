Nahost Israelischer Minister kritisiert Kerrry vor dessen Grundsatzrede

US-Außenminister John Kerry (picture alliance/ dpa/ Alexander Shcherbak)

Israels Minister für öffentliche Sicherheit, Erdan, hat die Regierung des scheidenden US-Präsidenten Obama als propalästinensisch kritisiert.

Sollte der amerikanische Außenminister Kerry wie erwartet in seiner letzten Grundsatzrede Prinzipien eines Nahost-Friedensabkommens darlegen, enge das den künftigen US-Präsidenten Trump ein, sagte Erdan im israelischen Militärrundfunk. Auch von der Spitze der jüdischen Siedlerbewegung kam Kritik an Kerry, der sich am Abend in Washington äußern wird. Er war Vermittler bei den gescheiterten palästinensisch-israelischen Friedensverhandlungen 2013 und 2014.- Der UNO-Sicherheitsrat hatte am Freitag erstmals seit 1979 eine Resolution verabschiedet, die den israelischen Siedlungsbau verurteilt. Die USA hatten nicht von ihrem Vetorecht Gebrauch gemacht, sondern sich der Stimme enthalten.