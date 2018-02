Das syrische Militär hat ein israelisches Kampfflugzeug abgeschossen.

Ein Sprecher der israelischen Streitkräfte teilte mit, die F-16-Maschine sei auf israelischem Territorium abgestürzt, und die Piloten seien in Sicherheit. Die Luftwaffe habe eine iranische Flugkontrollstation in Syrien angegriffen, die eine Drohne in den israelischen Luftraum geschickt habe.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.