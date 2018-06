Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben eine Abwehrrakete des Typs Patriot auf eine Drohne abgefeuert.

Das unbemannte Fluggerät habe sich von Syrien aus der Grenze genähert und sei nach dem Beschuss wieder abgedreht, teilte ein Armeesprecher in Tel Aviv mit. Von syrischer Seite hieß es, die Drohne sei Teil einer Operation der Regierungstruppen gewesen.



Im Februar hatte die israelische Armee eine Drohne abgeschossen und den Iran beschuldigt, diese von syrischem Gebiet aus gesteuert zu haben. Außerdem beschoss das Militär in den vergangenen Monaten mehrfach Ziele in Syrien, die iranische Stellungen gewesen sein sollen. Israel will den Einfluss Teherans im Nachbarland zurückdrängen.

