Die Arabische Liga hat eine neue UNO-gestützte Friedensinitiative für den Nahost-Konflikt gefordert.

Der Friedensprozess dürfe nicht mehr in den Händen einer einzigen Partei liegen, sagte Liga-Generalsekretär Gheit zum Abschluss von Außenminister-Beratungen in der ägyptischen Haupstadt Kairo. An die Stelle der USA müsse deshalb ein internationaler und multilateraler Mechanismus treten, der die Annäherung zwischen Israelis und Palästinensern voranbringe. Eine wichtige Rolle könnte dabei die EU spielen, heißt es in einer Erklärung. Die Arabische Liga verlangte zugleich von der internationalen Gemeinschaft die Anerkennung eines palästinensischen Staats mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.