Im Gazastreifen haben die Palästinenser damit begonnen, die Opfer der gestrigen Krawalle an der Grenze zu Israel zu bestatten.

Die Zahl der Toten ist inzwischen auf 60 gestiegen. Die meisten Menschen wurden nach palästinensischen Angaben von der israelischen Armee erschossen, ein Kleinkind soll nach dem Einatmen von Tränengas erstickt sein.



Gestern hatten mehrere zehntausend Menschen teils gewaltsam an den Grenzanlagen zu Israel demonstriert. Für heute wird wieder mit Protesten gerechnet. Die Palästinenser erinnern an die "Nakba", die Katastrophe. Damit meinen sie die Flucht und Vertreibung hunderttausender Menschen nach der Staatsgründung Israels 1948. In den Palästinensergebieten und in Ost-Jerusalem sind wegen eines Generalstreiks alle Geschäfte geschlossen.



Der Politologe Lüders sagte im Dlf (Audio-Link), die Zeichen in der Region stünden auf Sturm. Die Palästinenser hätten das Problem, dass sie nichts dafür bekämen, wenn sie sich friedlich verhielten. Wenn sie auf Gewalt setzten, dann gälten sie als Terroristen. Auch sei der Gazastreifen inzwischen ein Freiluftgefängnis, in dem die Gesundheitsversorgung fast zusammenbreche und die Kriegsfolgen von 2014 noch nicht beseitigt seien.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.