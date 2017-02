Was immer den US-Präsidenten zu seinem Paukenschlag in der Nahost-Politik bewogen haben mag - für die israelische Zeitung Haaretz spielt das keine Rolle. Ihr geht es nicht um die Unberechenbarkeit Donald Trumps. Vielmehr solle Premier Netanjahu sich durch ihn nicht ermuntert fühlen, den Siedlungsbau Israels in den Palästinensergebieten weiter zu forcieren, fordert Haaretz – und ist damit wahrhaftig nicht allein.

In der ihm eigenen Diktion, die an ein Gespräch unter Bauarbeitern erinnert, hatte Trump die internationale Grundformel für einen Nahost-Frieden als nur eine Möglichkeit von vielen vom Tisch gewischt: die Zwei-Staaten-Lösung. Sie sieht einen unabhängigen Staat für Israelis sowie Palästinenser vor. Seit dem Osloer Abkommen von 1993 ist sie integraler Bestandteil jedes Gesprächs. Wer von dieser Forderung abrückt, schafft Unsicherheit. Denn eine formelle Alternative, einen Plan-B zur Zwei-Staaten-Lösung, gibt es nicht.

Trump möchte sich und die USA nicht involvieren

Überraschend kam die Wendung nicht. Die letzten Wochen der Regierung Obama waren geprägt von zunehmender Entfremdung vom israelischen Gegenüber. Obamas Außenminister Kerry wetterte noch einmal demonstrativ gegen die Aushöhlung einer Zwei-Staaten-Lösung. Allein seit 2009 sei die Zahl jüdischer Siedler im palästinensischen Westjordanland um 100.000 gestiegen. Das besetzte Westjordanland ist durch den Siedlungsbau dermaßen zerstückelt, dass ein zusammenhängendes Staatsgebiet kaum noch möglich ist. Für den neuen US-Präsidenten immerhin Anlass, seinen Gast Netanjahu mild zurechtzuweisen - wie man das bei einem tut, den man nicht verärgern will.

Avi Primor, viele Jahre Israels Botschafter in Deutschland, will gar nicht erst von einer neuen Nahost-Politik sprechen. "Trump hat keine", sagt der Diplomat. "Der Nahe Osten interessiert ihn im Grunde nicht." Stattdessen überlasse er das Feld seiner in diesen Fragen so extremen wie konservativen Umgebung. In dieses Bild fügt sich der designierte US-Botschafter David Friedman. Die Botschaft will er nach Jerusalem verlegen - für Palästinenser die Hauptstadt eines eigenen Staates. Trump indes folgt auch hier seinem Muster. Er möchte sich und die USA nicht involvieren. Israelis und Palästinenser sollten sich im freien Spiel einigen. "Ich mag die Lösung, die beide Parteien mögen", sagt er.

Gibt es denn eine Ein-Staat-Lösung? Das ist schwer denkbar. Sollte es ein demokratischer Staat sein, müsste Israel den Palästinensern gleiche Rechte einräumen. Das ist kaum vorstellbar, denn den etwa sechs Millionen Juden stünden dann ebenso viele arabische Muslime und Christen gegenüber. Und ein von Israel abhängiger Palästinenserstaat, ohne eigene nationale Rechte oder Armee, errichtet auf einer Teil-Fläche des Westjordanlandes? Das würde eher an eines der obskuren Homelands erinnern aus der Zeit der Rassentrennung in Südafrika. Einmal mehr herrscht Ratlosigkeit.

Netanjahu braucht gute Nerven

Wie soll die Welt mit der Situation umgehen? Ohne internationalen Druck käme ein Kompromiss zwischen den Konfliktparteien in Nahost nicht zustande, sagt Avi Primor. Wie reagieren die anderen, nachdem die USA als Vermittler ausfallen? Die Antwort macht wenig Mut. Zu einer internationalen Nahostkonferenz Mitte Januar in Paris kamen zwar Vertreter von 75 Staaten - jedoch Israel und die Palästinenser nicht. Und die deutsch-israelischen Regierungskonsultationen wurden jüngst auf 2018 verschoben. Wegen des Unmuts von Kanzlerin Merkel über den Siedlungsbau, wird gemutmaßt.

Ob das Netanjahu trifft? Er braucht ohnehin gute Nerven, sieht er sich doch dem Verdacht auf Vetternwirtschaft ausgesetzt, weil er den Kauf von drei weiteren deutschen U-Booten zügig durchgesetzt hat. Vom Jahr 2027 an sollen sie bestehende Schiffe ersetzen. Da Netanjahus Anwalt David Schimron auch den israelischen Agenten des U-Boot-Lieferanten ThyssenKrupp vertritt, taugt der Kauf zum Skandal. Er habe das Geschäft abschließen wollen, solange Angela Merkel, eine "Freundin Israels", noch im Kanzleramt sitzt, ließ der robuste Netanjahu verlauten. Zumal Deutschland sich großzügig an den Kosten für die Kriegsschiffe beteiligt. Auch so drücken sich besondere Beziehungen aus.