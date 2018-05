Der türkische Präsident Erdogan hat den Umgang Israels mit den Palästinensern im Gazastreifen mit Nazi-Methoden im Dritten Reich verglichen.

Erdogan sagte auch dem Sondergipfel islamischer Staaten in Istanbul, es gebe keinen Unterschied zwischen der Grausamkeit, die vor 75 Jahren in Europa an den Juden begangen worden sei - und der Brutalität, der die Muslime im Gazastreifen heute ausgesetzt seien.



Seit Ende März hat die israelische Armee bei den Massenprotesten an den Sperranlagen zum Gazastreifen mehr als 100 Palästinenser getötet. Allein am vergangenen Montag gab es 60 Tote.



Der UNO-Menschenrechtsrat will eine unabhängige Untersuchungskommission in den Gazastreifen schicken. Experten sollen prüfen, ob dort das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte verletzt wurden.

