Im Gazastreifen in unmittelbarer Nähe zur israelischen Grenze hat sich die Lage erheblich zugespitzt.

Nach palästinensischen Angaben erschoss die israelische Armee an der Grenze fast 40 Menschen. Die palästinensischen Behörden sprechen von einem "Massaker". Das israelische Militär erklärte, mehr als 35.000 Palästinenser beteiligten sich an gewaltsamen Ausschreitungen entlang den Grenzanlagen. Kundgebungen gibt es auch im Westjordanland, etwa in Bethlehem und Ramallah sowie nahe dem Grenzübergang Kalandia. Vielerorts haben Palästinenser Reifen entzündet und greifen die israelische Armee mit Steinschleudern an. Das Militär setzt Tränengas ein und hat nach eigenen Angaben drei Palästinenser erschossen, die im Gazastreifen nahe der israelischen Grenze einen Sprengsatz legen wollten.



Anlass für die gewaltsamen Proteste ist der 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels, aber auch die heutige Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem.



US-Präsident Trump, der den Umzug von Tel Aviv in das bisherige Konsulat in Jerusalem verfügt hatte, nimmt nicht an der Zeremonie teil. Er twitterte, heute sei ein großer Tag für Israel. Die Verlegung der Botschaft war international überwiegend auf Kritik und Empörung gestoßen - auch in Deutschland, aber vor allem bei den Palästinensern. Sie betrachten Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines künftigen eigenen Staates.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.