Der UNO-Sicherheitsrat wird wegen des Nahost-Konfliktes zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen.

Frankreich, Schweden und Ägypten haben die Sitzung gemeinsam beantragt. Sie soll nach Angaben von Diplomaten am Montag am Sitz der Vereinten Nationen in New York stattfinden. Schwedens stellvertretender UNO-Botschafter Skau sagte, man müsse umgehend darüber beraten, wie man Appelle zur Deeskalation unterstützen könne.



Auslöser der neuen Krise sind die Metalldetektoren am Zugang zum Tempelberg, die Israel nach einem Anschlag auf Polizisten installiert hatte. Gestern wurden bei Krawallen drei Palästinenser getötet, heute mindestens einer. Außerdem erstach gestern ein Palästinenser drei Israelis im Westjordanland. Das Auswärtige Amt in Berlin rief alle Beteiligten dazu auf, im Dialog zu bleiben und nicht denjenigen das Wort zu überlassen, die zu Gewalt aufriefen.