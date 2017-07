Der UNO-Sicherheitsrat wird sich in einer Dringlichkeitssitzung mit dem Nahost-Konflikt befassen.

Frankreich, Schweden und Ägypten beantragten die Sitzung gemeinsam. Sie soll morgen am Sitz der Vereinten Nationen in New York stattfinden. Schwedens stellvertretender UNO-Botschafter Skau sagte, man müsse umgehend darüber beraten, wie man Appelle zur Deeskalation unterstützen könne.



Auslöser der Krise sind die neuen Eingangskontrollen mit Metall-Detektoren am Zugang zum Tempelberg, die Israel nach einem Anschlag auf Polizisten installiert hatte. Die Palästinenser sehen darin den Versuch Israels, mehr Kontrolle über den Tempelberg zu übernehmen, der Juden, Muslimen und Christen gleichermaßen als bedeutendes Heiligtum gilt.