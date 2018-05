Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat alle Länder dazu aufgerufen, es den USA gleichzutun und ihre Botschaften nach Jerusalem zu verlegen. Netanjahu sagte, das sei der richtige Schritt und diene dem Frieden.

Kurz zuvor war eine große amerikanische Delegation in Israel eingetroffen, zu der Finanzminister Mnuchin ebenso zählt wie die Tochter von Präsident Trump, Ivanka, und deren Mann. Trump selbst, der den Umzug der Botschaft im Dezember verfügt hatte, wird nicht an der Eröffnung morgen teilnehmen.



Die Verlegung der Botschaft ist international auf viel Kritik gestoßen - auch in Deutschland, aber vor allem bei den Palästinensern. Sie sehen Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines künftigen Palästinenserstaates an. Für morgen werden wieder Proteste und Zusammenstöße mit israelischen Soldaten erwartet. Morgen ist auch der 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels.

