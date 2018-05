US-Außenminister Pompeo und der nationale Sicherheitsberater Bolton halten einen Frieden im Nahen Osten auch weiterhin für möglich.

Hintergrund ihrer Äußerungen ist der umstrittene Umzug der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem. Pompeo sagte dem Sender Fox News, der Friedensprozess sei deshalb sicherlich nicht tot. Bolton sagte im Sender ABC, der Umzug mache Verhandlungen sogar leichter.



Die US-Botschaft soll morgen in Jerusalem eingeweiht werden. Präsident Trump, der den Schritt verfügt hatte, kommt nicht selbst zur Eröffnung - wohl aber seine Tochter Ivanka und deren Mann Jared Kushner.



Für morgen werden wieder Proteste der Palästinenser erwartet, vor allem an der Grenze zum Gazastreifen. Morgen ist auch der 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung 1948. Am Dienstag erinnern die Palästinenser an die damals folgende Flucht und Vertreibung aus dem Staatsgebiet.

