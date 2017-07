In Jerusalem und dem Westjordanland bleibt die Lage angespannt.

Erneut beteten hunderte palästinensische Muslime aus Protest außerhalb des Tempelberges, so zum Beispiel am Löwentor. Sie wenden sich damit gegen die israelischen Sicherheitsvorkehrungen mit Metalldetektoren an den Zugängen zum Tempelberg.



Im Westjordanland kam es in der Ortschaft Kobar zu Zusammenstößen. Dort hatte der Attentäter gewohnt, der gestern drei Israelis erstochen hatte. Rund 50 Menschen bewarfen israelische Soldaten mit Steinen, als diese das Haus des Täters durchsuchten. Auch am Kontrollpunkt Qalandia zwischen Jerusalem und Ramallah gab es Korrespondenten zufolge Krawalle.