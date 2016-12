Nahost-Konflikt Steinmeier begrüßt UNO-Resolution gegen Siedlungsbau

Frank-Walter Steinmeier, hier bei einer Partei-Veranstaltung. (dpa/Ralf Hirschberger)

Bundesaußenminister Steinmeier begrüßt die Resolution des UNO-Sicherheitsrates, die den israelischen Siedlungsbau in den Palästinensergebieten verurteilt.

Steinmeier erklärte in Berlin, der Bau von Siedlungen gefährde die Grundlagen einer Zwei-Staaten-Lösung und behindere die Möglichkeit eines Friedensprozesses. Die israelische Regierung zeigte sich empört über die Entschließung des Sicherheitsrates. Ministerpräsident Netanjahu sagte, sein Land werde sich nicht an die Resolution halten. Auch freue er sich schon auf die Zusammenarbeit mit dem gewählten US-Präsidenten Trump, um die Folgen einer solch absurden Entscheidung umzukehren. - Die USA hatten sich im Sicherheitsrat enthalten, anstatt die Resolution wie sonst per Veto zu blockieren.