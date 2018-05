Bei Massenprotesten im Gazastreifen hat die israelische Armee nach palästinensischen Angaben sieben Menschen getötet.

Wie die Gesundheitsbehörden in Gaza mitteilen, gibt es mehrere Hundert Verletzte. Die Lage an der Grenze zu Israel ist extrem angespannt, auch weil Demonstranten damit gedroht haben, die Sperranlagen heute zu überwinden. Inzwischen haben sich tausende Menschen versammelt und Autoreifen entzündet. Einige Gruppen näherten sich dem Zaun und warfen Steine. Die israelische Armee spricht von 10.000 gewalttätigen Krawallmachern und wirft der radikal-islamischen Hamas vor, die Menschenmassen für terroristische Zwecke zu missbrauchen.



Heute ist der 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung. Zudem soll am Nachmittag in Jerusalem die US-Botschaft eingeweiht werden. US-Präsident Trump hatte Anfang Dezember bekanntgegeben, dass er Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennt. Gleichzeitig kündigte er den Umzug der Botschaft an, die zunächst im bisherigen amerikanischen Konsulat in Jerusalem angesiedelt wird. Ein Neubau ist in Planung. - An der Zeremonie heute nimmt Trump selbst nicht teil. Zur US-Delegation zählen seine Tochter Ivanka und deren Mann sowie Finanzminister Mnuchin. Israels Ministerpräsident Netanjahu sprach von einem "bewegenden Tag" für den Staat und die Bevölkerung.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.