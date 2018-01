Das Verhältnis zwischen der US-Regierung und der Führung der Palästinenser hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Am Morgen meldete sich die palästinensische Politikerin Hanan Aschrawi. Man werde sich nicht erpressen lassen, sagte Aschrawi. Donald Trump selbst habe die Bemühungen der Palästinenser um Frieden sabotiert, als er Jerusalem als Hauptstadt von Israel anerkannte. Und nun wage er es, die Palästinenser zu beschuldigen. Auch Ashraf al Adschrami, ein früherer Minister der palästinensischen Autonomiebehörde, zeigte sich empört. Er sagte im israelischen Radio.

"Dieser Schritt ist tatsächlich außergewöhnlich. Die Amerikaner versuchen damit, weiterhin Druck auf die Palästinenser auszuüben, aber ich denke, das Ergebnis wird das genaue Gegenteil davon sein, was sich die Amerikaner erhoffen. Denn letztendlich befreien sie damit die palästinensische Führung von all ihren Verpflichtungen, die ihr während der letzten Jahre von den Amerikanern auferlegt wurden."

Die Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde weigern sich seit mehreren Jahren, mit Israel über einen möglichen Friedensprozess zu verhandeln. Sie begründen das unter anderem damit, dass Israel weiterhin Siedlungen im besetzten Westjordanland baut. Die US-Regierung will nun den Druck auf die Palästinenser erhöhen. Auf Twitter drohte US-Präsident Trump damit, die finanziellen Hilfen an die Palästinenser einzustellen, falls diese Verhandlungen weiterhin ablehnen.

It's not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don’t even want to negotiate a long overdue...